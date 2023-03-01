РФ может сократить список разрешенных к перевозке европейскими фурами товаров – Минтранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия может сократить список разрешенных к перевозке европейскими фурами товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

"Корректировка перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, осуществляется при участии Минтранса, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга", – отмечается в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что в данный момент идет подготовка предложений по сокращению списка, учитывающие опыт по перецепкам и перегрузкам на приграничных терминалах начиная с октября 2022 года. После подготовки согласованного перечня изменения будут внесены в постановление правительства РФ от 30.09.2022 № 1728.

1 октября 2022 года кабмин запретил перевозки грузов государствам, объявившим транспортные ограничения против РФ. Согласно постановлению, запрет распространяется на международные автомобильные перевозки грузов по России ТС, которые принадлежат перевозчикам из других стран и зарегистрированы за рубежом.

С 10 октября был введен запрет, касающийся Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины.

29 декабря 2022 года стало известно, что правительство продлило до 30 июня 2023 года запрет на международные грузовые автоперевозки по России для стран, которые ввели ограничения на перевозки грузов. Запрет коснулся международных автомобильных перевозок грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.



В России вступил в силу запрет на грузовые автоперевозки для компаний из некоторых стран

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