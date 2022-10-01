Кабмин запретил перевозки грузов странам, объявившим транспортные ограничения против РФ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Кабмин запретил перевозки грузов государствам, объявившим транспортные ограничения против РФ. Соответствующий документ подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Согласно постановлению, запрет распространяется на международные автомобильные перевозки грузов по России ТС, которые принадлежат перевозчикам из других стран и зарегистрированы за рубежом.
Уточняется, что запрет вводится с 10 октября и касается, в том числе Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины.
Ограничения будут действовать до 31 декабря 2022 года. При этом, согласно документу, на перевозку некоторых товаров запрет не распространяется. Среди них – различные виды продовольствия.
Ранее временную отмену весогабаритного контроля для фур, которые перевозят продукцию первой необходимости, продлили до 1 февраля 2023 года. Отмечалось, что данное решение обеспечит устойчивость экономики в условиях санкций.
Кроме того, как сообщали в кабмине, подобная инициатива помогла обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах.
Кабмин ввел запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран
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