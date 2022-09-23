Весогабаритный контроль для фур с товарами первой необходимости отменен в РФ до 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Временную отмену весогабаритного контроля для фур, которые перевозят продукцию первой необходимости, продлили до 1 февраля 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что подобный транспорт занимается перевозкой в страну лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости. Весогабаритный контроль проводят на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. В кабине отметили, что подобная инициатива помогла обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах.
Кроме того, в правительстве уточнили, что решение о приостановке контроля обеспечит устойчивость экономики в условиях санкций.
Ранее Мишустин заявил, что с 1 января следующего года в России введут универсальное пособие для семей с низким доходом. Глава правительства добавил, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, выплаты смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.
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