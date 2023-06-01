Кабмин продлил запрет на грузовые автоперевозки для недружественных стран до 30 декабря

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Правительство РФ продлило до 30 декабря 2023 года запрет на международные грузовые автоперевозки по России для стран, которые ввели ограничения на перевозки грузов, сообщает ТАСС.

Такое решение подтвердили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Ранее соответствующий запрет был продлен до 30 июня. Ограничение не касается международных автомобильных перевозок грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Также под запрет не подпадают грузы, которые ввозятся через участок государственной границы РФ и Белоруссии, а также грузы в прицепах или полуприцепах, зарегистрированных в иностранных государствах, но буксируемых транспортными средствами, зарегистрированными в России или Белоруссии.