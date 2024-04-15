Минюст предложил дать право на ношение оружия приставам-исполнителям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Судебным приставам-исполнителям и приставам-дознавателям могут предоставить право на ношение и применение оружия и специальных средств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующий законопроект, подготовленный Минюстом РФ.

В издании напомнили, что до этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект ведомства о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ (ФССП) полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие.

Сейчас так могут поступать лишь силовые подразделения ФССП. Однако зачастую другие сотрудники службы рискуют своей жизнью, но не обладают таким правом. В Минюсте привели в пример инцидент, когда мужчина из Сочи застрелил двух приставов, которые приехали исполнить решение суда о его выселении.



"Как показывает практика, зачастую возникают ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью судебных приставов-исполнителей и дознавателей", – добавили в ведомстве.

Однако, указали там, оружие не будет выдаваться всем без исключения. Предполагается, что таким правом могут наделить только 5 тысяч сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей.

Ранее группа депутатов от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который вводит запрет на приобретение оружия в течение пяти лет с момента получения российского гражданства.