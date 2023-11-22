Минюст РФ предложил привлечь судебных приставов к расследованию уголовных дел

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Российский Минюст предложил наделить ФССП полномочиями предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, которые связаны с исполнительным производством. Об этом директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения ведомства Владимир Ведерников рассказал на конференции "Державинские чтения".

Он отметил, что подобная инициатива содержится в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения РФ до 2030 года. Работу над ней завершают Минюст и ФССП. По его словам, уже была одобрена идея закрепления за органами принудительного исполнения РФ права проводить расследование преступлений в форме предварительного следствия по уголовным делам, связанных с исполнительным производством.

"Например, это могут быть дела о мошенничестве при предъявлении поддельного исполнительного листа, об изготовлении и использовании иных поддельных документов в ходе исполнительного производства", – цитирует Ведерникова РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время подобные дела расследует МВД РФ и эти полномочия можно распространить на ФССП. Их можно передать как органу государственной власти, который отвечает за сферу принудительного исполнения и имеет в своем штате подготовленных сотрудников, уточнил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в РФ выступили с идеей освобождать от наказания осужденных, которые прошли курс лечения от наркомании и социальную реабилитацию. Как уточнили в Верховном суде России, продолжительность курса для каждого индивидуальна, она должна определяться экспертами.