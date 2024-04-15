ТАСС: кабмин поддержал проект о праве судебных приставов применять оружие

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Поправки внесут в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". Согласно им, приставы-исполнители и приставы-дознаватели смогут применять физическую силу, спецсредства и оружие в ряде установленных законом случаях.

Перед этим должностные лица должны будут проходить подготовку, военно-врачебную экспертизу, а также периодическую проверку не реже раза в год.

Инициатором законопроекта ранее стал Минюст РФ. Его необходимость в ведомстве объяснили тем, что должностные лица часто рискуют своей жизнью, но не могут защититься должным образом. Предполагается, что таким правом могут наделить только 5 тысяч сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей.

