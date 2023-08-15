Уголовное дело возбудили против жителя Подольска, сбросившего собаку с 11 этажа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Подольске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна квартиры на 11 этаже. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МВД РФ.

Отмечается, что мужчина выбросил собаку с 11 этажа дома на Колхозной улице. В результате животное погибло, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

"В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

До этого правоохранительные органы организовали проверку инцидента с жителем подмосковного Щелкова, который, по предварительным данным, избил кота и выбросил его в пакете из окна жилого дома. Видеозапись расправы над животным распространили телеграм-каналы. На кадрах можно увидеть, как пакет с большой скоростью падает на асфальт рядом с многоэтажкой.

Ранее полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южного Бутова, которая, будучи пьяной, выбросила собаку из окна пятого этажа. Инцидент произошел на улице Горчакова. О случившемся в полицию сообщил сосед женщины. Собаку удалось спасти.

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