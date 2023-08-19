В Гонконге умер пес по кличке Чимс, который был героем популярных мемов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сиба-ину по кличке Чимс (в жизни — Болци) умер в Гонконге на 13-м году жизни. Он был серьезно болен, и его жизнь остановилась во время операции. Об этом сообщили хозяева пса в социальных сетях.

По словам хозяина, Болци умер во время операции на торакоцентез

"Сиба-ину с круглой улыбающейся мордой помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия завершается", – говорится в сообщении.

Впервые пес Чимс стал популярным в Интернете в начале 2010-х годов, когда была опубликована его фотография, сидящим со смешным выражением мордочки. Во время пандемии Чимс обрел вторую волну популярности с распространением нового мема, в котором он сравнивается с "накачанным" псом Кабосу (он же Доге). Могучий Доге символизирует суровые нравы прошлого, а смущенный Чимс – инфантильность нового поколения.

Хозяева Чимса призвали поклонников не грустить и вспомнить радость, которую он принес миру.

"Я верю, что он свободно бегает по небу и ест вкусняшки со своими новыми друзьями", — написала хозяйка собаки.

В 2021 году в Испании умер ставший героем мемов комик Хохотун. Борха стал известен в 2000-х годах благодаря участию в ток-шоу El vagamundo («Бродяга"). Он прославился своими юмористическими рассказами и необычным смехом, за который получил прозвище Хохотун.