В Испании умер ставший героем мемов комик Хохотун

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Испанский комик Хуан Борха скончался в возрасте 65 лет, сообщила газета El País со ссылкой на источники.
Известный по прозвищу Хохотун мужчина умер в больнице Севильи. Причина смерти неизвестна.
Борха стал известен в 2000-х годах благодаря участию в ток-шоу El vagamundo ("Бродяга").
Он прославился своими юмористическими рассказами и необычным смехом, за который получил прозвище Хохотун.
Приобрел широкую популярность в 2015 году после мемов и пародий на основе одной из передач с его участием.