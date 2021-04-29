В Испании умер ставший героем мемов комик Хохотун

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Испанский комик Хуан Борха скончался в возрасте 65 лет, сообщила газета El País со ссылкой на источники.

Известный по прозвищу Хохотун мужчина умер в больнице Севильи. Причина смерти неизвестна.

Борха стал известен в 2000-х годах благодаря участию в ток-шоу El vagamundo ("Бродяга").

Он прославился своими юмористическими рассказами и необычным смехом, за который получил прозвище Хохотун.

Приобрел широкую популярность в 2015 году после мемов и пародий на основе одной из передач с его участием.