Спасатели поймали змею в спальне жителей Северного Медведкова

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Жильцы многоквартирного дома на улице Шокальского в столичном районе Северное Медведково обнаружили в своей спальне змею. Прибывшим спасателям удалось ее поймать, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"7 марта в Службу 112 Москвы поступило сообщение: жильцы многоквартирного дома на улице Шокальского обнаружили в спальне змею. На место происшествия прибыл расчет АСО № 3 столичного Пожарно-спасательного центра", – говорится в сообщении.

Спасатели поймали рептилию при помощи специального инструмента. После этого ее поместили в пластиковую коробку и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве уточнили, что змея не пострадала.

В ноябре прошлого года спасатели поймали рассвирепевшую обезьяну в жилом доме на юге Москвы. Там из-за семейного конфликта домашний капуцин Мася стал нервничать и бросаться на людей. Приехав по адресу, спасатели заметили, что обезьяна сидела на человеке и никого к нему не подпускала. Тогда полицейский отвлек примата лакомством, а пожарный в полной боевой экипировке поймал капуцина.

Ранее сообщалось, что москвич нашел змею в своей квартире на Шипиловской улице. Прибывшие на место происшествия спасатели, соблюдая меры предосторожности, поймали рептилию. Позже ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.



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