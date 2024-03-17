17 марта, 14:57Город
Спасатели поймали змею в спальне жителей Северного Медведкова
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Жильцы многоквартирного дома на улице Шокальского в столичном районе Северное Медведково обнаружили в своей спальне змею. Прибывшим спасателям удалось ее поймать, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"7 марта в Службу 112 Москвы поступило сообщение: жильцы многоквартирного дома на улице Шокальского обнаружили в спальне змею. На место происшествия прибыл расчет АСО № 3 столичного Пожарно-спасательного центра", – говорится в сообщении.
Спасатели поймали рептилию при помощи специального инструмента. После этого ее поместили в пластиковую коробку и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды.
В ведомстве уточнили, что змея не пострадала.
В ноябре прошлого года спасатели поймали рассвирепевшую обезьяну в жилом доме на юге Москвы. Там из-за семейного конфликта домашний капуцин Мася стал нервничать и бросаться на людей. Приехав по адресу, спасатели заметили, что обезьяна сидела на человеке и никого к нему не подпускала. Тогда полицейский отвлек примата лакомством, а пожарный в полной боевой экипировке поймал капуцина.
Ранее сообщалось, что москвич нашел змею в своей квартире на Шипиловской улице. Прибывшие на место происшествия спасатели, соблюдая меры предосторожности, поймали рептилию. Позже ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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