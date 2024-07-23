РИА Новости: пострадавшая во время взрыва газа в Апшеронске умерла в больнице

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Сотрудница аптеки, которая получила травмы из-за обрушения здания после взрыва газа в городе Апшеронске, умерла в медучреждении Краснодара. Об этом РИА Новости сообщил источник.

В ЦРБ Апшеронского района уточнили, что женщину доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. Спустя время ее вертолетом санавиации направили в краевую клиническую больницу № 1.

Другие пострадавшие, по информации оперативного штаба, находятся в состоянии средней тяжести.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании на улице Ворошилова в Апшеронске утром 22 июля. В результате взрыва произошло обрушение строительных конструкций на площади 100 квадратных метров. Спустя время постройка загорелась на площади 30 "квадратов", но пожарные смогли оперативно потушить огонь.

Региональная прокуратура в связи с произошедшим начала проверку соблюдения закона о пожарной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. В свою очередь, следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

