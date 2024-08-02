Число погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 7

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 7. Спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что седьмым погибшим стал мужчина.

Два подъезда пятиэтажного дома обрушились на Сибирской улице 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

В результате случившегося пострадали минимум 21 человек, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что семьи погибших получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Он также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

