Средства ПВО уничтожили ночью 18 беспилотников над Ростовской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области в ночь на 29 сентября. Всего в небе над регионом было сбито 18 беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В частности, пять дронов были сбиты в юго-западной части региона, еще 13 БПЛА – в Миллеровском районе. По оперативной информации, пострадавших среди местных жителей нет, разрушения также не выявлены.

Крупной атаке украинских дронов этой ночью также подверглась Воронежская область. Над территорией региона было сбито несколько воздушных целей.

Несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников упало в Воронеже и его пригороде. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, где в результате произошел пожар.