Несколько беспилотников уничтожены над Воронежской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Системы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

"Сбитие беспилотников продолжается. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", – добавил глава области.

Атаке беспилотников этой ночью также подверглась Ростовская область, где были сбиты четыре беспилотника. После падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава.

Еще один дрон ВСУ удалось уничтожить в Краснодарском крае. При падении дрон врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери.