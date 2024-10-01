Восемь украинских БПЛА сбиты за ночь над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО в ночь на 1 октября сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Атака украинских БПЛА была отражена дежурными расчетами ПВО.

30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

До этого, в ночь на 29 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сумме 125 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

