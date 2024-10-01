Представитель МИД Украины Тихий: в Нью-Йорке не обсуждалась уступка территорий

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Глава украинского МИД Андрей Сибига на переговорах с представителями западных стран в Нью-Йорке не предлагал уступить России территории в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил представитель дипведомства Украины Георгий Тихий, его комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Ни на одной из встреч не было предложений, обсуждений и даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы. Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов является просто недостоверной", – говорится в материале.

Ранее в газете Financial Times была опубликована информация о том, что Сибига в ходе визита украинской делегации в США обсуждал с союзниками возможность прекращения огня на Украине. Как утверждало издание, для достижения соглашения Киев был готов отказаться от некоторых территорий взамен на предоставление Западом прочных гарантий безопасности на будущее.

В свою очередь, испанские СМИ указали на то, что внешнее давление на Украину в пользу переговоров с Россией усиливается. По словам журналистов, Киев находится на пределе своих возможностей после двух с половиной лет конфликта.