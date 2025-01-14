Песков: Кремль не располагает новыми деталями по встрече Путина и Трампа

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Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как добавил представитель Кремля, политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией действующего американского президента Джо Байдена как не было, так и нет.

"Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня", – сказал Песков.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента Штатов готовится к его встрече Путиным. По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели.

До этого Трамп подтвердил подготовку встречи. Однако в Кремле отметили, что каких-либо реальных предпосылок для ее организации пока нет. Для контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона, подчеркивал Песков.