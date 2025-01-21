Сенат США утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря

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Сенат конгресса США утвердил кандидатуру сенатора от Флориды Марко Рубио на должность главы Госдепа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

За него проголосовали 99 членов верхней палаты, против – ни одного.

Незадолго до этого кандидатуру Рубио в качестве госсекретаря США также одобрил комитет по международным делам сената. Рубио стал первым латиноамериканцем, возглавившим Госдеп.

Он известен жесткими взглядами на Китай, Кубу, Венесуэлу и Иран, желанием усилить позиции США в Арктике и поддержкой НАТО. Рубио также выступает за дипломатичный подход в вопросе окончания конфликта на Украине.

Новый президент США Дональд Трамп после принятия присяги на верность конституции и Штатам в ходе церемонии инаугурации сразу же подписал первые указы, которые затронули ключевые назначения в его администрации.