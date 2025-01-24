Шойгу заявил, что Запад не смог изменить ход спецоперации

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Западу не удалось изменить ход специальной военной операции (СВО) на Украине и теперь он начнет делать ставку на дестабилизацию Союзного государства, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, Россия и Белоруссия уже начали принимать упреждающие меры, причем страны делают это как индивидуально, так и коллективно. Шойгу также отметил, что подобные шаги предусмотрены в самой Концепции безопасности Союзного государства.

При этом попытки стороннего вмешательства во внутренние дела России и Белоруссии со стороны недружественных государств "принимаются регулярно и носят весьма разноплановый характер", отметил политик. По его словам, спецслужбы Запада ведут "прямую подрывную деятельность", пытаясь раскачать обстановку внутри Союзного государства. Особая активность проявляется в преддверии выборов, обратил внимание секретарь российского Совбеза.

Шойгу пояснил, что именно в этих целях Запад сотрудничает с различными неправительственными организациями и фондами, а также прибегает к некоторым информационным ресурсам, намеренно распространяя деструктивную идеологию.

"Поощряются проявления сепаратизма, продолжаются попытки стимулирования негативных социальных процессов и разжигания протестных настроений", – пояснил он.

Ранее Владимир Путин признался, что СВО стала серьезным испытанием для него и всей России. Однако президент выразил мнение, в соответствии с которым решение о начале спецоперации необходимо было принимать раньше 2022 года. По его словам, Россия начала СВО без особой подготовки, поскольку больше было невозможно терпеть и ждать ухудшения ситуации.

Кроме того, глава государства указывал, что Россия все ближе к решению задач СВО, но призвал не загадывать, сколько она еще продлится.

