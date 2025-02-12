Глава Пентагона Хегсет: конфликт на Украине достиг критического этапа

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

Конфликт на Украине достиг критического этапа, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, которая контролирует поставки вооружения на Украину.

"Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться", – цитирует его РИА Новости.

По словам Хегсета, американский лидер Дональд Трамп хочет завершить конфликт.

Ранее представитель Минобороны США уже упоминал, что Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине. Кроме того, по его словам, Штаты не отправят военных на украинскую территорию.

Между тем спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может представить американскому лидеру план по окончанию украинского конфликта уже в ближайшие недели. Журналисты пишут, что Келлог получит для этого всю необходимую информацию и мнения от должностных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.