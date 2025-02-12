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Евросоюз ненавидит как президента США Дональда Трампа, так и Владимира Путина, заявил политолог-американист Константин Блохин, назвав это первой причиной "кошмарности" для ЕС возможной сделки между двумя лидерами, минуя его.

Он пояснил, что политическая элита Европейского союза делала ставку на бывшего главу Соединенных Штатов Джо Байдена, когда как Трамп вызывает у них лишь чувство презрения.

При этом европейская бюрократия сильно связана с так называемым Вашингтонским болотом, которое все еще хочет нанести России стратегическое поражение на Украине, подчеркнул эксперт, указав, что это является второй причиной страха ЕС.

Более того, Евросоюзу не нравится, когда его игнорируют и ставят на незначительные роли в политической повестке.

"Бюрократы в ЕС думают, что Трамп – это временное явление, что четыре года надо потерпеть. В Европе рассчитывают: либо его поглотит "Вашингтонское болото" и он сам станет таким", – отметил Блохин в беседе с RT.

Между тем в европейских СМИ все чаще начало звучать мнение, что ответственность за Украину, включая финансовые обязательства, может полностью лечь на плечи Евросоюза. Дополнительную тревогу вызывала публикация Financial Times, в которой говорится о вероятности переговоров между США и Россией без участия Европы.

На этом фоне особое внимание привлекло возвращение в США бывшего сотрудника посольства Марка Фогеля, который был освобожден в результате обмена с Россией. Как заявил Трамп, этот шаг положительно скажется на отношениях между странами и может сыграть роль в разрешении конфликта на Украине.

Вместе с тем журналисты уверены, что Путин и Трамп не будут считаться с Зеленским на мирных переговорах. Вашингтон планирует использовать его только для подготовки мирного процесса, а подписывать саму сделку будет уже новый украинский президент "без неудобной истории".