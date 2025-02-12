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12 февраля, 13:30

Политика

В Европе обеспокоены возможной сделкой США и России без участия ЕС

В Европе обеспокоены возможной сделкой США и России без участия ЕС

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В европейских СМИ все чаще звучит мнение, что ответственность за Украину, включая финансовые обязательства, может полностью лечь на плечи Евросоюза. Дополнительную тревогу вызывает публикация Financial Times, в которой говорится о вероятности переговоров между США и Россией без участия Европы.

На этом фоне особое внимание привлекло возвращение в США бывшего сотрудника посольства Марка Фогеля, который был освобожден в результате обмена с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот шаг положительно скажется на отношениях между странами и может сыграть роль в разрешении конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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