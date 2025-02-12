12 февраля, 13:30Политика
В Европе обеспокоены возможной сделкой США и России без участия ЕС
В европейских СМИ все чаще звучит мнение, что ответственность за Украину, включая финансовые обязательства, может полностью лечь на плечи Евросоюза. Дополнительную тревогу вызывает публикация Financial Times, в которой говорится о вероятности переговоров между США и Россией без участия Европы.
На этом фоне особое внимание привлекло возвращение в США бывшего сотрудника посольства Марка Фогеля, который был освобожден в результате обмена с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот шаг положительно скажется на отношениях между странами и может сыграть роль в разрешении конфликта на Украине.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.