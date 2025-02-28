ООН приостановила финпомощь в некоторых регионах Украины

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ООН пришлось приостановить оказание финансовой помощи в некоторых украинских регионах из-за сокращения поддержки со стороны США, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи – ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году миллион человек", – приводит слова генсека РИА Новости.

По словам Гутерреша, сокращение финансирования Штатами агентств ООН и многих гуманитарных организаций и НПО отразится на широком спектре важных программ, связанных с гуманитарной помощью и поддержкой уязвимых сообществ.

В начале февраля американский лидер Дональд Трамп подписал указ о пересмотре участия страны в ООН, заявив, что организацией плохо управляют и она не справляется со своими задачами. По его словам, США вносят непропорционально большой вклад в финансирование ООН по сравнению с другими странами.