В столице выбрали победителей конкурса "Лидеры закупок Москвы"

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В столице состоялась церемония награждения победителей профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы". Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

Участие в состязании приняли более тысячи специалистов контрактной системы мегаполиса, представлявших 46 органов исполнительной власти и подведомственных учреждений города.

"Конкурс проводился как в индивидуальном, так и в командном зачете. В течение 3,5 месяца эксперты решали сложные профессиональные задачи, искали нестандартные подходы и делились опытом результативной работы, демонстрируя глубокие знания о закупочных процессах в столице и высокий уровень компетенций", – отметила вице-мэр.

Кроме того, конкурсанты также предложили ценные идеи по улучшению системы закупок, включая развитие единой автоматизированной информационной системы торгов. Багреева заверила, что лучшие решения будут внедрены в практику и помогут оптимизировать закупочные процессы в городе.

По итогам предварительных туров в финал прошли 5 индивидуальных участников и 9 команд. В результате экспертное жюри выбрало 7 победителей: 3 в личном зачете и 4 в командном.

В частности, в номинации "Лидер закупок" победил представитель департамента капитального ремонта, в категории "Профессиональный прорыв" лучшим стал сотрудник Центра организации дорожного движения, а в номинации "Архитектор будущего московских закупок" – представитель департамента экономической политики и развития.

В свою очередь, команда "24/7" управления делами мэра и правительства столицы стала лучшей в номинации "Лидеры закупок", а в категории "Особое признание" наградили коллектив "Леди в законе" из департамента труда и социальной защиты.

Вместе с тем команда zakupki_eco_mos департамента природопользования и охраны окружающей среды отличилась в номинации "Лучшая видеовизитка", а лидером в номинации "Твой город – твое дело" были признаны "Тендерологи" комитета по архитектуре и градостроительству.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что испытания конкурса включали решение профессиональных задач и выполнение тестов, связанных с развитием контрактной системы Москвы.

"Реализация этой инициативы позволила не только выявить сильнейших специалистов, чьи начинания принесут пользу городу, но и обогатить профессиональное сообщество новым опытом. Участники прокачали полезные в работе навыки, которые обязательно помогут им внести вклад в будущее закупок столицы", – добавил он.

Ранее Багреева рассказала, что за первое полугодие 2025 года в Москве заключили с региональными поставщиками контракты на 308 миллиардов рублей, это на 66% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Подобное сотрудничество полезно для всех участников, поскольку предприниматели могут выйти на крупнейший рынок в стране и масштабировать бизнес, а заказчики получают возможность выбрать те товары и услуги, которые больше всего подходят по цене и качеству.

