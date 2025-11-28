Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 14:00

Экономика

В столице выбрали победителей конкурса "Лидеры закупок Москвы"

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В столице состоялась церемония награждения победителей профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы". Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

Участие в состязании приняли более тысячи специалистов контрактной системы мегаполиса, представлявших 46 органов исполнительной власти и подведомственных учреждений города.

"Конкурс проводился как в индивидуальном, так и в командном зачете. В течение 3,5 месяца эксперты решали сложные профессиональные задачи, искали нестандартные подходы и делились опытом результативной работы, демонстрируя глубокие знания о закупочных процессах в столице и высокий уровень компетенций", – отметила вице-мэр.

Кроме того, конкурсанты также предложили ценные идеи по улучшению системы закупок, включая развитие единой автоматизированной информационной системы торгов. Багреева заверила, что лучшие решения будут внедрены в практику и помогут оптимизировать закупочные процессы в городе.

По итогам предварительных туров в финал прошли 5 индивидуальных участников и 9 команд. В результате экспертное жюри выбрало 7 победителей: 3 в личном зачете и 4 в командном.

В частности, в номинации "Лидер закупок" победил представитель департамента капитального ремонта, в категории "Профессиональный прорыв" лучшим стал сотрудник Центра организации дорожного движения, а в номинации "Архитектор будущего московских закупок" – представитель департамента экономической политики и развития.

В свою очередь, команда "24/7" управления делами мэра и правительства столицы стала лучшей в номинации "Лидеры закупок", а в категории "Особое признание" наградили коллектив "Леди в законе" из департамента труда и социальной защиты.

Вместе с тем команда zakupki_eco_mos департамента природопользования и охраны окружающей среды отличилась в номинации "Лучшая видеовизитка", а лидером в номинации "Твой город – твое дело" были признаны "Тендерологи" комитета по архитектуре и градостроительству.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что испытания конкурса включали решение профессиональных задач и выполнение тестов, связанных с развитием контрактной системы Москвы.

"Реализация этой инициативы позволила не только выявить сильнейших специалистов, чьи начинания принесут пользу городу, но и обогатить профессиональное сообщество новым опытом. Участники прокачали полезные в работе навыки, которые обязательно помогут им внести вклад в будущее закупок столицы", – добавил он.

Ранее Багреева рассказала, что за первое полугодие 2025 года в Москве заключили с региональными поставщиками контракты на 308 миллиардов рублей, это на 66% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Подобное сотрудничество полезно для всех участников, поскольку предприниматели могут выйти на крупнейший рынок в стране и масштабировать бизнес, а заказчики получают возможность выбрать те товары и услуги, которые больше всего подходят по цене и качеству.

Читайте также


экономикагород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика