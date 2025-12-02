Сергей Собянин вручил награды многодетным семьям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Церемония награждения прошла в Мраморном зале столичной мэрии.

"От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами – медалями, орденами "Родительской славы". В этом зале мы часто награждаем заслуженных учителей, врачей, строителей, инженеров и других замечательных специалистов", – сказал Собянин.

По словам мэра, ни одна награда не трогает сердца так, как награда "Родительской славы". Собянин назвал родительский труд подвигом – самым сложным и благородным, требующим не просто рабочего дня, а всей жизни, полностью посвященной созданию семьи.

Также Собянин поблагодарил многодетных родителей за вклад в будущее столицы и России в целом.

"Низкий вам поклон, дорогие мои, поздравлю вас", – добавил градоначальник.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы добавили, что, в соответствии с положением о государственных наградах РФ, орден "Родительская слава" был вручен 2 московским семьям, в каждой из которых воспитывается по 8 детей. Медалью ордена "Родительская слава" были отмечены 22 семьи, где родители воспитывают от четырех до 8 детей.

Также отмечается, что за последние 15 лет количество многодетных семей в Москве, где растут трое и более детей, увеличилось почти в 3,7 раза и на сегодняшний день составляет 240,1 тысячу семей. В них воспитываются 612,2 тысячи детей.

Ранее Собянин вручил государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей в День семьи, любви и верности. Мэр в рамках церемонии отметил 10 семей. Звание "Мать-героиня" получила Мария Кайрова, в семье которой воспитывается 13 детей.