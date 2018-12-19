Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 11:57

Проезд в электричках подорожает

транспорт

19 декабря, 11:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость проезда в пригородных электропоездах в пределах Москвы с 1 января вырастет на два рубля, составив 36 рублей, сообщает РИА Новости.

Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области будет стоить 23 рубля. В департаменте экономической политики и развития напомнили, что тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись с 1 июля 2017 года, теперь они будут проиндексированы.

На сегодняшний день проезд стоит 34 рубля. Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении стоит 22 рубля. Отмечается, что увеличение тарифа в городе не превышает прирост инфляции за два с половиной года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году РЖД повысит тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. Индексация коснется тарифов для плацкартных и общих вагонов в поездах дальнего следования формирования "дочки" РЖД − АО "ФПК".

Кроме того, с 1 января начнет действовать новый график гибкого регулирования железнодорожных тарифов. Согласно этому принципу, цены на проезд будут меняться в зависимости от календарного периода. Таким образом, зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика