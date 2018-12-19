Проезд в электричках подорожает

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Стоимость проезда в пригородных электропоездах в пределах Москвы с 1 января вырастет на два рубля, составив 36 рублей, сообщает РИА Новости.

Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области будет стоить 23 рубля. В департаменте экономической политики и развития напомнили, что тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись с 1 июля 2017 года, теперь они будут проиндексированы.

На сегодняшний день проезд стоит 34 рубля. Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении стоит 22 рубля. Отмечается, что увеличение тарифа в городе не превышает прирост инфляции за два с половиной года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году РЖД повысит тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. Индексация коснется тарифов для плацкартных и общих вагонов в поездах дальнего следования формирования "дочки" РЖД − АО "ФПК".

Кроме того, с 1 января начнет действовать новый график гибкого регулирования железнодорожных тарифов. Согласно этому принципу, цены на проезд будут меняться в зависимости от календарного периода. Таким образом, зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы.