Медведев предложил ввести ответственность за отказ обслуживать пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Дмитрий Медведев предложил ввести ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов. В ходе заседания правительства премьер заявил о необходимости рассмотреть соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА Новости.
Глава кабмина подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды постоянно сталкиваются с отказом в обслуживании или предоставлением каких-либо услуг из-за их возраста или состояния здоровья.
"К сожалению, бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются. Какие-то есть у них особые запросы, особые потребности, и не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы, поэтому вот устанавливается ответственность за отказ такого рода услуги оказывать", – заявил Медведев.
При этом премьера удивляет, что такие нормы нужно вводить на законодательном уровне, потому что учитывать потребности лиц старшего возраста в обслуживании, по его мнению, – это обычная вежливость.
Россиянам, которые достигли пенсионного возраста, отныне будут сообщать об этом. Новая госуслуга утверждена правительственным постановлением, подписанным Дмитрием Медведевым.
Информированием населения займутся сотрудники МФЦ. По действующим законам предпенсионеры могут бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к этой категории. Кроме того, у их есть право на получение налоговых льгот, соцзащиты и помощи.
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