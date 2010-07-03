Список госуслуг для предпенсионеров расширили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам, которые достигли пенсионного возраста, отныне будут сообщать об этом. Новая госуслуга утверждена правительственным постановлением, подписанным Дмитрием Медведевым.
Из документа, опубликованного на сайте кабмина, следует, что информированием населения займутся сотрудники МФЦ.
По действующим законам предпенсионеры могут бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к этой категории. Кроме того, у их есть право на получение налоговых льгот, соцзащиты и помощи.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон об алиментах для нетрудоспособных пенсионеров. Право на выплаты получат женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Позже документ одобрили и в Совфеде, а 18 марта его подписал Владимир Путин.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.