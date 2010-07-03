Список госуслуг для предпенсионеров расширили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам, которые достигли пенсионного возраста, отныне будут сообщать об этом. Новая госуслуга утверждена правительственным постановлением, подписанным Дмитрием Медведевым.

Из документа, опубликованного на сайте кабмина, следует, что информированием населения займутся сотрудники МФЦ.

По действующим законам предпенсионеры могут бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к этой категории. Кроме того, у их есть право на получение налоговых льгот, соцзащиты и помощи.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об алиментах для нетрудоспособных пенсионеров. Право на выплаты получат женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Позже документ одобрили и в Совфеде, а 18 марта его подписал Владимир Путин.