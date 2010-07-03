Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

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Владимир Путин подписал закон, который обеспечит правом на получение алиментов нетрудоспособных предпенсионеров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, право на алименты по нетрудоспособности получат женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Таким образом, выплаты коснутся не только тех, кто уже вышел на пенсию, но и граждан предпенсионного возраста.

Из пояснительной записки к документу следует, что, согласно Семейному кодексу, нетрудоспособные россияне имеют право на алименты. Речь идет о гражданах, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве. Право на обязательную долю получили те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья.