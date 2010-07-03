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18:06

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

власть общество

18:06

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин подписал закон, который обеспечит правом на получение алиментов нетрудоспособных предпенсионеров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, право на алименты по нетрудоспособности получат женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Таким образом, выплаты коснутся не только тех, кто уже вышел на пенсию, но и граждан предпенсионного возраста.

Из пояснительной записки к документу следует, что, согласно Семейному кодексу, нетрудоспособные россияне имеют право на алименты. Речь идет о гражданах, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве. Право на обязательную долю получили те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья.

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власть общество

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