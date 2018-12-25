Путин подписал закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал закон об обеспечении граждан предпенсионного возраста обязательным правом на долю в наследстве. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон сохраняет право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве. Положения вступают в силу с момента изменения возраста, с которого возникает право на трудовую пенсию по общим основаниям.
Сейчас несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруги, родители или иждивенцы независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону – так называемая обязательная доля.
Право на обязательную долю обеспечит те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся, в том числе, предпенсионеры вне зависимости от назначения им пенсии по старости.
Ранее законопроект о праве на обязательную долю в наследстве был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
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