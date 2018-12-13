Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении граждан предпенсионного возраста обязательным правом на долю в наследстве, сообщает Агентство "Москва".
Положения вступают в силу с момента изменения возраста, с которого возникает право на трудовую пенсию по общим основаниям.
Сейчас несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители или иждивенцы независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону – так называемая обязательная доля.
Это право призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья.
К нетрудоспособным относятся в том числе граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается обеспечить граждан предпенсионного возраста правом на получение алиментов нетрудоспособных лиц.
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