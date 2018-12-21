СФ одобрил закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении граждан предпенсионного возраста обязательным правом на долю в наследстве, сообщает Агентство "Москва".
Закон предусматривает сохранение прав женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве. Положения вступают в силу с момента изменения возраста, с которого возникает право на трудовую пенсию по общим основаниям.
Сейчас несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруги, родители или иждивенцы независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону – так называемая обязательная доля.
Ранее законопроект о праве на обязательную долю в наследстве был принят Госдумой в третьем чтении.
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