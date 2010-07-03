СФ одобрил закон об алиментах для предпенсионеров

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Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий нетрудоспособным гражданам предпенсионного возраста право на получение алиментов. Соответствующее решение принято в ходе заседания верхней палаты парламента в среду, 13 марта.

Согласно документу, нетрудоспособные граждане (на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) получат право на алименты. Ранее подобное право получали лишь пенсионеры.

Авторы законопроекта полагают, что данная инициатива максимально защитит указанные категории лиц в сфере права социального обеспечения. Речь идет о гражданах, которые нуждаются в помощи в силу возраста или состояния здоровья.

В конце декабря 2018 года президент России подписал закон, обеспечивающий граждан предпенсионного возраста обязательным правом на долю в наследстве. Под действие закона подпадают женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Положения вступают в силу с момента изменения возраста, с которого возникает право на трудовую пенсию по общим основаниям.

Ранее подобным правом обладали несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруги, родители или иждивенцы. Они вне зависимости от содержания завещания получали не менее половины доли.

