Работодатели перестанут выдавать бумажные справки сотрудникам

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Работодателей в России освободят от необходимости предоставлять бумажные справки для работников в госорганы. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе социального форума Недели российского бизнеса.

Глава ведомства отметил, что информация в госорганы будет предоставляться из баз Пенсионного фонда и налоговой службы. Переход на новую систему произойдет в течение ближайших двух-трех лет.

Топилин подчеркнул, что граждане должны предоставлять справки от работодателей для получения различных видов пособий. Отказ от этой практики позволит "объективизировать процессы учета доходов" на основании данных из налоговой службы и Пенсионного фонда.

Он добавил, что для перехода на новую систему необходимо наладить взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти, передает РИА Новости.

12 марта депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о "цифровых правах". Документ должен создать основу для развития цифровой экономики.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, в весеннюю сессию будет принят целый блок законопроектов, касающихся электронных документов. В частности, будут обеспечены правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.

