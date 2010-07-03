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11:58

Закон о "цифровых правах" приняли в Госдуме

власть технологии

11:58

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Фото: depositphotos/GaudiLab

Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании приняли закон о "цифровых правах" во втором и третьем чтениях, передает Агентство "Москва".

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Они убеждены, что закон создаст основу для развития цифровой экономики.

При этом документом, который приравнивает электронные договоры к бумажным, депутаты не ограничатся. "В весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному вопросу", – сказал Володин.

Изменения закрепляют в Гражданском кодексе положения для регулирования рынка новых объектов экономических отношений. Поправки также обеспечат правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде и закрепят понятие "цифровое право", под определение которого попадает термин "токен".

Помимо этого, закон решит вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации. В случае принятия нормы документа начнут действовать с 1 октября текущего года.

Документ, принятый неделю назад, вернули к процедуре второго чтения, чтобы внести технические поправки. После решения всех вопросов закон окончательно приняли.

власть технологии

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