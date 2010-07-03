Законопроект о "цифровых правах" принят во втором чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы 5 марта приняли во втором чтении поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие "цифровые права". Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Законопроект, внесенный на рассмотрение год назад, создаст основу для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. Согласно документу, цифровыми правами признаются особые обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. Распоряжаться ими и передавать их можно только внутри данной системы без обращения к третьему лицу.

Авторы инициативы предлагают приравнять к простой письменной форме сделки выражение гражданином своей воли с помощью электронных или других технических средств. Например, в Сети либо в приложении на смартфоне описаны условия для нажатия клавиши "Ок", из которых следует, что его достаточно для полноценного волеизъявления.

Кроме того, проект закона вносит определенность в сферу использования смарт-контрактов. Сейчас такие условия распространены в банковской сфере. В частности, клиент может заранее запланировать платеж по коммунальным счетам и поручить банку дальнейший повтор операции.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект формирует основу для развития цифровой экономики и направлен на реализацию послания Владимира Путина.

В декабре прошлого года стало известно о разработке цифровых водительских прав. Как пояснили в МВД от бумажного удостоверения отказываться не будут, однако все данные переведут в электронный формат.