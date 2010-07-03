Предпенсионеры смогут получить алименты

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который обеспечит правом на получение алиментов нетрудоспособных предпенсионеров. Решение приняли на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Согласно документу, право на алименты по нетрудоспособности получат женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Получается, что выплаты коснутся не только тех, кто уже вышел на пенсию, но и граждан предпенсионного возраста.

Авторы закона убеждены, что он защитит предпенсионеров в праве социального обеспечения.

Из пояснительной записки следует, что, согласно Семейному кодексу, нетрудоспособные россияне имеют право на алименты. Речь идет о гражданах, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве. Положения документа вступают в силу с момента изменения возраста, с которого возникает право на трудовую пенсию по общим основаниям.