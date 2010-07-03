Медведев поручил отменить статью за валютные нарушения

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Поправки в Уголовный кодекс РФ, связанные с отменой статьи за нарушения валютного законодательства, должны подготовить Минюст, Минфин и Российский экономический центр. Такое поручение дал Дмитрий Медведев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова.

По указанию премьера, проект федерального закона нужно оперативно внести в правительство. Документ ранее подготовил Российский экспортный центр.

Отменить уголовную ответственность за валютные нарушения Медведева попросили бизнесмены. Письмо составили участники Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Опоры России" и "Деловой России".

Со слов представителей бизнес-среды, статья тормозит экспорт и вынуждает резидентов идти на неоправданные риски.

Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее глава правительства РФ заявил о необходимости поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Он предложил ввести ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов.