Медведев поручил отменить статью за валютные нарушения

Поправки в Уголовный кодекс РФ, связанные с отменой статьи за нарушения валютного законодательства, должны подготовить Минюст, Минфин и Российский экономический центр. Такое поручение дал Дмитрий Медведев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова.
По указанию премьера, проект федерального закона нужно оперативно внести в правительство. Документ ранее подготовил Российский экспортный центр.
Отменить уголовную ответственность за валютные нарушения Медведева попросили бизнесмены. Письмо составили участники Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Опоры России" и "Деловой России".
Со слов представителей бизнес-среды, статья тормозит экспорт и вынуждает резидентов идти на неоправданные риски.
Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее глава правительства РФ заявил о необходимости поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Он предложил ввести ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов.
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