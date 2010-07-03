Опубликована концепция нового КоАП

Видов административных правонарушений в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) станет меньше. Это следует из опубликованной на сайте правительства концепции нового КоАП.
Согласно документу, подходы к назначению наказаний тоже должны измениться. "Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы", – отмечается в нем.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявлял, что нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал почти неприменимым. Он связал это с большим числом норм и поправок. Предприниматели зачастую не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз, пояснил Медведев. Он подчеркнул, что новый КоАП будет компактным, четким и логичным.
В марте премьер-министр поручал Минюсту и Минэкономразвития подготовить новую концепцию КоАП до 1 июня. В апреле он распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке. Ее главой назначили вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко.
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