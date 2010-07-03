В Совфеде оценили идею Володина о консультациях по составу правительства

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Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для участия Госдумы в консультациях по составу кабинета министров изменения в Конституцию не нужны. Так он прокомментировал предложения спикера Вячеслава Володина, передает РИА Новости.

"Что касается участия Думы в формировании правительства, то сейчас это конституционные полномочия премьера и президента, но Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении", – заявил Клишас.

Ранее Володин выступил с предложением дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина.

В январе Володин предлагал расширить контрольные полномочия парламента в Конституции. По его мнению, это позволило бы устранить недостатки основного свода законов государства, связанные с креном в пользу исполнительной ветви власти.

А в апреле спикер нижней палаты парламента предложил внести поправки в конституцию, чтобы депутаты смогли участвовать в формировании правительства страны.

