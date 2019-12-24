Путин допустил изменения Конституции

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, необходимые для создания единой системы публичной власти, передает ТАСС.

Он отметил, что основополагающие положения "лучше не трогать". Однако возможными президент считает изменения, "связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти".

Глава государства добавил, что интересы и права муниципальных образований ущемляться при этом не должны.

На своей пресс-конференции российский лидер также выступил против принятия новой Конституции. В то же время он сказал, что понимает логику дискуссий по расширению прав парламента. Путин, кроме того, заявил, что можно отменить оговорку "подряд" в отношении двух сроков избрания президента.

Но он призвал не спешить с этим. По словам президента, дискуссия на эту тему идет и он продолжит за ней наблюдать.

В апреле Дмитрий Медведев тоже подчеркивал, что фундаментальные изменения в Конституции не нужны. Он объяснил, что Конституция – "инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны".

Глава кабмина напомнил, что по его инициативе в 2008 году были внесены изменения в Конституцию. Они касались увеличения сроков полномочий президента и парламента.