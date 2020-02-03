В Кремле оценили идею внести упоминание Бога в Конституцию

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе упоминание Бога, рассматривает рабочая группа. Об этом сообщает News.ru.
"Вся дискуссия ведется в рамках комиссии, она должна там вестись", – сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что по поводу поправок в Конституцию высказываются разные точки зрения и разные предложения.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог", – сказал он.
Также патриарх задался вопросом, если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции.
При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что это предложение не противоречит Конституции, так как речь идет о Боге как о некой абстракции.
15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: