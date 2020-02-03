В Кремле оценили идею внести упоминание Бога в Конституцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе упоминание Бога, рассматривает рабочая группа. Об этом сообщает News.ru.

"Вся дискуссия ведется в рамках комиссии, она должна там вестись", – сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что по поводу поправок в Конституцию высказываются разные точки зрения и разные предложения.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог", – сказал он.

Также патриарх задался вопросом, если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции.

При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что это предложение не противоречит Конституции, так как речь идет о Боге как о некой абстракции.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

