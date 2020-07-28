В Кремле не исключили госнаград для участвовавших в подготовке поправок к Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участие в процессе по подготовке поправок к Конституции может стать поводом для представления к госнаградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что над ними работала группа, занимавшаяся юридическим обеспечением, в том числе формулировками текста. Представитель Кремля уточнил, что в группе были люди различных профессий.

"Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам", – цитирует его РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, это нормальная практика.

"Регулярно многие получают государственные награды, в том числе и из рук президента России. Я не исключаю, что участие в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировки и юридическая обработка и так далее и тому подобное может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами", – заключил он.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать дистанционно.

В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу.