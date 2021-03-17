Совфед одобрил закон о снятии возрастных ограничений для ряда госслужащих

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед одобрил закон о снятии возрастных ограничений с государственных служащих, которых назначает на должности президент России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом РФ, при продлении срока службы не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Проект федерального закона о снятии возрастных ограничений с ряда госслужащих был внесен в Госдуму по инициативе Владимира Путина.

Отмечалось, что в отдельных случаях необходимо продлить срок государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь не только иностранные паспорта, но и вид на жительство за рубежом.