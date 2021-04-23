СФ одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

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Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь иностранное гражданство.

Закон ограничивает возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ людям, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания за пределами России.

Также документ обязывает их уведомить в письменной форме свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства.

Новые нормы затронут сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя и зампредов ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Граждан России, имеющих иностранное гражданство, которое не прекращено по независящим от них причинам, в исключительных случаях могут принять на государственную или муниципальную службу и назначить на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы приняли закон, согласно которому лица, не имеющие гражданства РФ, или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не могут занимать в госорганах или органах местного самоуправления должности, не являющиеся должностями государственной или муниципальной службы, но для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Это касается переводчиков, программистов, бухгалтеров, инженеров, секретарей. Конкретный перечень должностей таких работников утверждается государственным органом или органом местного самоуправления.

Федеральные законы вступят в силу 1 июля 2021 года.

В ноябре 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих. Они будут обязаны оповещать о прекращении гражданства России и получении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Кроме того, глава государства предложил внести поправки в Трудовой кодекс. Президентский проект поддержал кабмин.