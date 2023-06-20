Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Будущие военнослужащие по контракту, которые пришли в единый пункт отбора, сообщили, что их желание объясняется стремлением оказать помощь другим людям.

"Нужно Родину защищать, родных, близких. Там много наших, им нужна помощь, какая-то поддержка", – подчеркнул один из мужчин.

По словам другого будущего контрактника, он принял такое решение для помощи согражданам. Мужчина объяснил, что чем быстрее будут все собраны, тем быстрее наступит победа.

"Почему я должен сидеть где-то? Надо ехать, помогать ребятам", – добавил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее стало известно, что контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать мужчинам вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов. Поправки подразумевают, что в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе".

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