Минпросвещения начало прорабатывать инициативы по языковой диагностике детей мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения РФ работает над законопроектом, согласно которому дети мигрантов будут обязаны проходить языковую диагностику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Данная инициатива, по версии министерства, позволит заранее организовать дополнительные занятия для таких учеников. Также ведомство отметило, что в некоторых школах России зафиксировано превышение соотношения детей иностранцев и местных учеников. В связи с этим Минпросвещения указало на необходимость принятия дополнительных мер по эффективной адаптации школьников.

"В том числе необходимы учителя для проведения дополнительных занятий по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению ребят", – предложили в министерстве.

Ранее министерство просвещения РФ поддержало инициативу депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" об ограничении в классах количества детей мигрантов, не владеющих русским языком. В ведомстве выразили согласие с тем, что большое число таких школьников негативно отражается на образовательном процессе.

