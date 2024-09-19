Минпросвещения начало прорабатывать инициативы по языковой диагностике детей мигрантов

19 сентября, 19:00Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство просвещения РФ работает над законопроектом, согласно которому дети мигрантов будут обязаны проходить языковую диагностику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Данная инициатива, по версии министерства, позволит заранее организовать дополнительные занятия для таких учеников. Также ведомство отметило, что в некоторых школах России зафиксировано превышение соотношения детей иностранцев и местных учеников. В связи с этим Минпросвещения указало на необходимость принятия дополнительных мер по эффективной адаптации школьников.
"В том числе необходимы учителя для проведения дополнительных занятий по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению ребят", – предложили в министерстве.
Ранее министерство просвещения РФ поддержало инициативу депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" об ограничении в классах количества детей мигрантов, не владеющих русским языком. В ведомстве выразили согласие с тем, что большое число таких школьников негативно отражается на образовательном процессе.