Сертификаты мигрантам смогут выдавать только госучреждения России из утвержденного перечня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полномочия по выдаче сертификатов мигрантам закрепят за госучреждениями из перечня правительства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в ГД в пакете инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики.

"После первого чтения подготовили поправки: предлагаем установить, что сертификат (о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства на соответствующем уровне. – Прим. ред.) смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен", – приводит ТАСС слова Володина.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект закона, предлагающий установить для юрлиц повышенные меры ответственности за подделку документов при организации незаконной миграции. Максимальный штраф при повторном нарушении может составить 60 миллионов рублей.

Как рассказывала представитель МВД Ирина Волк, за последние три года было выявлено около 14 тысяч случаев предоставления поддельных сертификатов при оказании государственных услуг по выдаче разрешительных документов. При этом с начала 2024 года МВД отменило более 43 тысяч патентов мигрантов, которые не уведомили о своей работе в установленный срок.