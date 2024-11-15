В России предложили ввести систему контроля за иностранцами "Мигрант ID"

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Депутаты фракции "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым подготовили к внесению в Госдуму законопроект о введении в стране системы контроля за иностранными гражданами "Мигрант ID", сообщает газета "Известия".

В соответствии с документом поправки будут внесены в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Предполагается, что к нему нужно добавить нормы, в соответствии с которыми иностранные граждане, прибывающие в Россию на заработки, будут обязаны оформить единый документ "Мигрант ID". Он будет служить удостоверением личности и электронным носителем информации. В нем будут отражены сведения о въезде и срок нахождения на территории страны.

Документ будет предоставляться иностранцам на основании их заявлений. Они также будут получать доступ к личному кабинету в "Мигрант ID", чтобы иметь возможность обновлять в нем сведения. При этом создание личного кабинета и его функционирование будет осуществляться в соответствии с порядком, который определит правительство России.

Законопроект также предполагает, что гражданин другой страны будет получать право на въезд только при одобрении заявки на оформление "Мигрант ID". После получения разрешения он должен будет предоставить свои биометрические данные в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также пройти экзамен по русскому языку как иностранному при осуществлении трудовой деятельности.

По мнению авторов законопроекта, такое решение позволит повысить контроль за иностранцами, а также создаст возможность для отслеживания юридических операций.

Ранее депутаты от ЛДПР направили в кабмин пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом.

По словам главы фракции Леонида Слуцкого, соседство с иностранными арендаторами, не соблюдающими элементарные правила, стало настоящей проблемой для россиян. При этом владельцев таких квартир очень сложно найти, а вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов.

